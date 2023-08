Piovezan pede autorização para financiar até R$ 25 milhões para obras diversas em Santa Bárbara

Segundo Piovezan, a operação tem prazo de pagamento de 120 meses - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), protocolou na câmara um projeto que pede autorização para financiar até R$ 25 milhões para execução de obras de recapeamento asfáltico, mobilidade urbana, drenagem, bem como aquisição de máquinas e equipamentos.

Caso aprovado, o financiamento será contratado junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Segundo Piovezan, a operação tem prazo de pagamento de 120 meses, com taxa de juros estipulada de 4,36% ao ano. A garantia apresentada será vinculada às cotas de repartição constitucional do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ou FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

O líder do governo na câmara, Bachin Júnior (MDB), destacou que “serão contempladas diversas ruas, mas que, no momento, não sabemos exatamente quais e nem quantas, pois, se aprovado, o Finisa fará um estudo técnico no qual irá apontar os locais mais críticos da cidade”.

Esse projeto protocolado pelo chefe do Executivo na câmara se junta a outro, aprovado em dezembro de 2021, que pedia a autorização para contratar financiamento de até R$ 15 milhões, a fim de executar obras de recapeamento e mobilidade urbana.

Questionada, a Prefeitura de Santa Bárbara ressaltou que “está abaixo do limite de endividamento” e, portanto, a nova solicitação “não comprometerá as finanças municipais nos próximos anos”.