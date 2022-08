Piovezan pede ao Estado construção de sede para a Polícia Militar

Doação de área vai permitir que a Polícia Militar tenha sua sede própria em S. Bárbara - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), pediu apoio ao governo do Estado para que possa instalar a 2ª Companhia da Polícia Militar no terreno que seria doado pela administração ao lado da sede do Corpo de Bombeiros, no Jardim Souza Queiroz.

“Ele (governador Rodrigo Garcia) se comprometeu com a gente a viabilizar um batalhão [companhia] ao lado do Corpo de Bombeiros, em um terreno que pertence ao município e já está disponibilizado para a Polícia Militar. O governador disse que vai fazer isso”, dissse o ehefe do Executivo.

Após a última visita as obras do futuro Hospital Pet e em uma área de lazer, na Vila Linópolis em Santa Bárbara d’Oeste, na última segunda-feira, Garcia já tinha sinalizado as iniciativas do governo em investimentos na áera de infraestrutura, citando como exemplo as reformas de delegacias. “Sei de uma expectativa em Santa Bárbara para que a Polícia Militar deixe de ficar em um local provisório para que possa contar com a sua sede própria” relatou o governador.

A comandante da 2ª Companhia da PM, na cidade, capitã Carolina Pádua Rosa confirmou que atualmente a corporação está sediada em um imóvel alugado, que fica na Vila Grego. “A prefeitura já iniciou as tratativas com o Governo do Estado sobre a doação do terreno, mas ainda não foi efetivada pela Polícia Militar”, afirma Carolina.

A oficial disse que a companhia está em um imóvel locado que foi adaptado para que a PM possa desenvolver o seu trabalho.

Caso a sede fosse transferida para a nova localização, no Souza Queiroz, isso traria mais visibilidade à corporação, pois ficaria em um local de fácil acesso para várias regiões do município. Além disso, o imóvel seria adaptado para as necessidades da polícia, como instalação de salas de instruções, estacionamento para as viaturas e alojamento aos PMs, podendo assim propiciar mais conforto aos policiais que trabalham na cidade.