Mesa Diretora da Câmara também protocolou o projeto para aumento dos servidores do Legislativo pelo mesmo percentual

O prefeito Rafael Piovezan (PL) protocolou na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, na segunda-feira (27), o projeto de lei para a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos de 3,23%. Já o cartão auxílio-alimentação passará de R$ 830 para R$ 856,81.

O chefe do Executivo justificou que a proposta está dentro dos limites legais, pois visa equilibrar os impactos inflacionários verificados no último ano. Ainda segundo o prefeito, essa proposição foi apresentada aos servidores por meio dos sindicatos da categoria.

No mesmo dia, a Mesa Diretora da Câmara, também protocolou o projeto para o aumento dos vencimentos dos servidores do Legislativo pelo mesmo percentual.

“A Mesa Diretora da Câmara, por meio deste Projeto de Lei, visa atender às determinações legais e constitucionais e à valorização do trabalho dos servidores prestado nesta Casa, corrigindo os seus vencimentos através de índice oficial de inflação do período pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)”, afirmam os integrantes da Mesa no projeto.