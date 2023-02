Piovezan diz que estuda construção de UTI Neonatal na Santa Casa

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) revelou que está estudando a construção de uma ala de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal na Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste. A declaração foi dada nesta sexta-feira, em participação em um programa de emissora de rádio.

O chefe do Executivo descartou a possibilidade de construir um hospital municipal e disse que a intenção é investir na Santa Casa, para que ela “se torne cada vez mais fortalecida”.

“Qualquer político, se ele quiser fazer uma comunicação eleitoreira, vai dizer que é possível [construir um hospital]. A realidade não é essa, porque além de todo o recurso necessário, mesmo articulando verbas com o governo do Estado, o que vamos fazer com a Santa Casa? Teria que fechar. Então, a nossa intenção é ampliar as especialidades que a Santa Casa atende”, disse Piovezan.

Segundo o prefeito, o projeto da UTI Neonatal está pronto, inclusive com custos de obras e manutenção, e se encontra em fase de estudos com o governo estadual há dois anos. A intenção é que essa ala atenda não só a população de Santa Bárbara, mas também a região.

O LIBERAL procurou a prefeitura para esclarecer o assunto, mas a assessoria revelou que não dará detalhes enquanto o projeto não for oficializado junto ao Estado.