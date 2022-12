Piovezan dá ênfase à qualidade de vida

Rafael Piovezan em seu gabinete durante entrevista ao LIBERAL - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Quem não imagina os benefícios trazidos pela oportunidade de abandonar o sedentarismo e poder se exercitar perto de casa e ainda por cima com acompanhamento de profissionais? Esse é um dos projetos que está “no forno” em Santa Bárbara d’Oeste. A ideia é que os espaços públicos, como áreas de lazer e com aparelhos de ginástica, possam ser usados para melhorar a qualidade de vida e acompanhamento da saúde.

Em conversa com o LIBERAL, às vésperas do aniversário de 204 anos de fundação da cidade, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) antecipou que o projeto começa na rede municipal de saúde, a partir da consulta e direcionamento posterior das atividades ideais para cada pessoa.

A proposta vai contar com o apoio de um professor de educação física do município. Piovezan destaca que um dos pilares dos trabalhos que estão sendo realizados nos últimos anos é que o munícipe tenha o orgulho de ser barbarense. Veja os principais trechos da conversa do prefeito com o LIBERAL.

LIBERAL | De que forma está sendo realizado o projeto que une os espaços de bem-estar com a unidade de saúde mais próxima?

Rafael Piovezan | O projeto está sendo desenvolvido com a finalidade que o espaço de bem-estar esteja ligado com a unidade de saúde mais próxima, pois inicialmente será disponibilizado, inclusive com a prescrição médica, a utilização desses espaços com a orientação de um educador físico. Estou escrevendo esse projeto com muita alegria. Ele guarda similaridade ao que hoje é o Estratégia Saúde da Família, mas traduzindo para as necessidades dos barbarenses. Acredito que poderemos reconfigurar até o sistema de saúde.

Como você pretende auxiliar na construção do sentimento dos munícipes em relação à cidade, para que tenham orgulho de serem barbarenses?

Buscamos ações que possam resgatar aquilo que o barbarense tem de melhor, que é o companheirismo e o amor pela cidade. Ao mesmo tempo em que é um município do interior, há muita inovação em andamento, respeitando a história que está sendo construída a tantas mãos por pessoas que se dedicaram tanto. Resgatando também a possibilidade de olharmos para esse futuro que já chegou. É esse é um sentimento muito, muito impactante. Encontro com pessoas que demonstram esse sentimento de que a cidade está bem cuidada.

Qual a preocupação com os parques da cidade?

Tenho dois filhos, o Miguel e Davi, que gostam muito dos passeios nos parques. Sempre vamos ao Jacarandás e Ipês. Acho importante essa aproximação desde cedo com a natureza. Sempre fazemos caminhadas, às vezes com a nossa vira-lata Nina. Minha esposa também, principalmente nas férias, traz eles aqui no Panambi ou lá no Tom Leite. Pensando justamente em manter essas oportunidades para as famílias fizemos reformas em vários pontos da cidade, para que a criança tenha onde brincar com segurança. O poder público sozinho ele não vai conseguir deixar as áreas ocupadas tempo todo. Quando a comunidade toma conta não deixa espaço o uso indevido como uso de drogas, por exemplo.

Quais as ações na área de saúde que estão sendo realizadas?

A gente tem dois novos complexos de saúde. Vamos construir um laboratório de análises clínicas no Jardim Europa. Já no Santa Rita nós vamos ter lá um Caps (Centro de Atenção Psicossocial de Álcool). E ainda um Centro de Referência à Saúde da Mulher, na área central. Também vamos construir a Cidade da Saúde, cujo alicerce, fundação, estaqueamento já aconteceu. Será lado do Atacadão. Teremos um prédio de três pavimentos com mais de quase 4 mil metros quadrados para receber todos os serviços de saúde que o cidadão usa em Santa Bárbara. Serão pelo menos quatro consultórios médicos, mais dois odontológicos mais um psiquiatra, mais uma sala de observação, uma sala de inalação, uma sala de soroterapia. Ainda faremos a criação de cargos da estratégia de saúde da família, que comporta médico da família e o enfermeiro da família. Então esse atendimento avançado também vai ter esses profissionais, cada uma desses novos complexos de saúde.

Qual a preocupação com a mobilidade da cidade?

Vamos construir um novo terminal que integrará a cidade. O cidadão terá a facilidade de fazer a integração, que também vai resultar em economia, pois não precisará usar duas conduções para determinados destinos.

Com relação à vinda de novas empresas, como essa questão tem sido trabalhada pelo município?

Santa Bárbara tornou-se um atrativo para vida de empresas com segmentos diversos. A gente trouxe multinacional, pizzaria, cervejaria, restaurantes. A gente vive um momento muito importante. Gosto de reforçar que para atrair emprego não tem solução mágica. O trabalho está sendo realizado desde 2013, quando na época, o Denis [Andia] era prefeito e eu, diretor do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Naquela época a gente já tinha a prioridade de tratar 100% do esgoto da cidade. Isso coloca Santa Bárbara em uma posição privilegiada, em um patamar de pouquíssimos municípios do Brasil. Hoje temos a construção de uma nova represa cujo término deve ocorrer no meio do ano que vem. Vai trazer uma segurança hídrica para cidade que é muito, muito importante. Isso faz com que a gente tenha um horizonte de crescimento sustentável, com educação, saúde e segurança também em boas condições.

Qual a proposta do Centro Ecológico recém-inaugurado?

Nós reconfiguramos completamente, foi muito mais que uma reforma, a gente reorganizou. Vão ficar disponíveis, além do serviço de produção de mudas, que era o que o viveiro fazia, um centro de triagem e recuperação de animais silvestres, centro de equoterapia, unidade de educação ambiental, com laboratório a céu aberto, mini fazenda e várias atividades. Tudo isso para que as crianças tenham contato com a natureza de uma forma que hoje em dia muitas vezes elas não têm mais.