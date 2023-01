Piovezan confirma que prefeitura vai contestar Censo 2022

A Prefeitura de Santa Bárbara irá contestar a prévia do Censo 2022, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em dezembro de 2022. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB), em entrevista ao LIBERAL, após participação na sessão da câmara. A pesquisa apontou que a cidade tem 183.447 habitantes, distante dos 200 mil pretendidos pela administração.

De acordo com o chefe do Executivo, entre 2000 e 2010 o IBGE estabeleceu uma “fórmula demográfica” para apontar a população dos municípios, mas essa fórmula, segundo ele, apesar de ser feita por um instituto designado para a função e com legitimidade, tem falhas em sua extrapolação de resultados. Piovezan destacou outros métodos estatísticos que seriam legítimos, e que a prefeitura pode utilizar para apresentar a contestação.

“A gente precisa pensar como é que Santa Bárbara d’Oeste, dentro de um cenário regional como o da RMC (Região Metropolitana de Campinas), teve um crescimento de menos de 2% da sua população em 12 anos, sendo que cidades da região tiveram crescimentos de 15 a 30%. Eu acho que isso é uma distorção, e ela pode ocorrer por vários fatores”, disse o prefeito.

Piovezan citou, como exemplo de um método estatístico, o número de ligações hidrometrárias. A média de usuários por ligação é de 3,2, sendo que Santa Bárbara d’Oeste tem mais de 70 mil ligações – o que superaria os 200 mil habitantes.

O chefe do Executivo ainda coloca que o município pode ser um caso a ser estudado pelo IBGE, caso o número apontado pela prévia do Censo não represente a realidade.

“Não é o prefeito, não é ninguém que deseja ter mais de 200 mil habitantes. Os maiores impactos que existem ao subestimar a população são as distorções, por exemplo, de dados epidemiológico, ligados à vacina, e também de educação, mobilidade.”

O prefeito não confirmou quando será apresentada a contestação, mas garantiu que o documento será formulado. Se a contestação for rejeitada, Piovezan “não vê problema algum” em acionar a justiça.