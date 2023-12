Piovezan cogita mudança de partido e fala sobre crise financeira

Com a aproximação das eleições, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), antecipou que colocará seu nome à disposição e deve participar da corrida eleitoral de 2024. Ele cogita, inclusive, a possibilidade de trocar de partido.

O chefe do Executivo disse ainda que pretende superar a atual crise financeira do município nos próximos meses, com o aumento da arrecadação dos impostos.

Piovezan esteve na Rádio Clube (AM-580) nesta quinta-feira (7) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na última eleição, em 2020, Piovezan foi eleito com 39.519 votos, equivalente a 43,15% dos votos válidos, com o atual vice-prefeito Felipe Sanches (PDT).

Em 2016, foi eleito vice-prefeito na gestão de Denis Andia, e na época também atuou como diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“Vamos definir os próximos passos com o nosso grupo. Estamos estudando as legendas e iremos seguir os caminhos traçados de acordo com as nossas propostas e composição”, afirmou o prefeito durante entrevista ao Programa Liberal no Ar (580 AM), nesta quinta-feira.

As conversas, segundo Piovezan, estão sendo realizadas entre o próprio MDB, assim como outros partidos como PL, Republicanos, PSD e PP.

Cinto apertado

Com relação à saúde financeira do município, Piovezan disse que “apertou o cinto” e realizou uma reestruturação para superar essa fase, e que nenhum serviço deixou de ser prestado à população.

“Já passamos por situações bem piores em 2016 durante a crise hídrica, na época estava no DAE. Conseguimos superar essa fase e agora vamos passar por um novo desafio bem menor. Esperamos colocar a casa em ordem no 1º bimestre de 2024, com o aumento da arrecadação dos impostos.”

Segundo ele, alguns pagamentos estão sendo negociados e outros já estão em dia. “Continuamos com nossa atuação na cidade em todos os segmentos.”

Durante a entrevista, Piovezan citou alguns problemas enfrentados com a coleta de lixo.

“O que ocorreu foi que três veículos da empresa quebraram e causaram alguns problemas pontuais em algumas regiões. Mas esperamos regularizar tudo até o próximo sábado”, finalizou o prefeito barbarense.