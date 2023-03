Pioneira, escola de Santa Bárbara d’Oeste completa 110 anos

A Escola Estadual José Gabriel de Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste, completou 110 anos nesta quarta-feira (29). Parte da história barbarense, a escola foi o primeiro prédio dedicado exclusivamente à salas de aula e recebeu alunos de famílias tradicionais do município, como Romi e Furlan.

Apesar de ser a primeira instituição de ensino da cidade, a escola não foi o primeiro local de aprendizado de Santa Bárbara. Antes, haviam professores que lecionavam em salas de aula isoladas, que não pertenciam a nenhum colégio.

Escola Estadual José Gabriel de Oliveira completou 110 anos nesta quarta-feira – Foto: Cedoc Fundação Romi

A ideia de construir uma escola surgiu em 1901, quando a Câmara Municipal de Santa Bárbara decide desapropriar um terreno de Alexandre Batalha, na Rua Prudente de Moraes – que hoje é Avenida De Cillo -, para a construção de um prédio estudantil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Assim, começa a construção do Grupo Escolar de Santa Bárbara. No entanto, dificuldades financeiras limitaram as obras ao alicerce e ela precisou ser interrompida, retornando apenas em 1911, quando o Estado assumiu a construção. Dois anos depois, o prédio ficou pronto, com seis salas de aula e demais instalações, passando a receber estudantes no dia 29 de março.

Sendo o primeiro lugar próprio para salas de aula do município, o Grupo Escolar recebeu alunos de famílias tradicionais e importantes para Santa Bárbara. É o que explica o historiador Antonio Carlos Angolini, que se dedica à história da região há mais de meio século.

Algumas das principais famílias de Santa Bárbara d’Oeste tiveram membros que estudaram no local – Foto: Cedoc Fundação Romi

“A escola foi de uma importância muito grande para a cidade, é a escola mais tradicional ainda nesse sentido, depois que viriam as outras. Por ela passaram todos os nomes das famílias tradicionais Romi, Furlan, Suzigan, todos os nomes da Santa Bárbara antiga passaram pelo banco da escola”, afirmou.

Ao longo do tempo, o local teve mudanças em seu nome. Em decreto de 1938, o nome passou a ser Grupo Escolar José Gabriel de Oliveira, em homenagem ao político que esteve envolvido no planejamento da construção. Depois, se tornou uma escola da Rede Estadual de Ensino, quando recebeu o nome que perdura até hoje.

Em 2010, sua estrutura foi tombada pelo Condephaat (Conselho do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Atualmente, a escola atende 482 alunos do ensino fundamental II e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.