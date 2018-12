Pintor é preso após furtar 4 facas em loja no Centro

Um pintor de 51 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (11) após roubar quatro facas de uma loja de utilidades no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Os objetos levados foram apreendidos pela Polícia Civil.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

A PM (Polícia Militar) foi acionada pela gerente da loja por volta das 19h. A funcionária relatou que tinha visto um homem levando as facas do comércio, que está localizado na Rua Santa Bárbara.

Com essas informações, os militares fizeram patrulhamento pela região central e na Rua Floriano Peixoto localizaram o suspeito. As facas foram encontradas com o pintor, que confessou o furto.

No plantão policial do município, ele recebeu voz de prisão em flagrante. Foi arbitrada fiança de R$ 1 mil. Como o valor não foi pago, ele permaneceu preso e passaria por audiência de custódia nesta quarta-feira.