Pintor é detido após perseguir ex-namorada adolescente durante três meses, em Santa Bárbara

Um pintor de 24 anos foi detido na tarde desta terça-feira (14), no bairro São Fernando, em Santa Bárbara, após três meses de perseguição à ex-namorada, uma adolescente de 16 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, PMs (Policiais Militares) foram acionados via COPOM (Centro de Operações Policiais Militares) para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, se depararam com o investigado discutindo com a vítima e sua mãe.

A mãe relatou aos policiais que a filha adolescente manteve um namoro com o homem durante cerca de um ano e meio, até o momento em que ele foi preso por roubo, e por isso não deseja mais a relação. Entretanto, após sair da cadeia, há três meses, o pintor passou a perseguir a vítima para reatar o namoro. As mulheres chegaram a mudar de casa, mas foram encontradas pelo rapaz.

Questionado pelos policiais, ele chegou a responder de maneira arrogante, incitando uma briga e ameaçando “cortar a cabeça” dos PMs. Ele foi detido após a chegada de reforços, com muita resistência, uso de força física moderada e algemas.

No Plantão Policial, a autoridade determinou registro e apuração da ocorrência, e a vítima solicitou medida protetiva para que o investigado não volte a se aproximar.