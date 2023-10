A PGR (Procuradoria-Geral da República) recorreu nesta segunda-feira (30) ao STF (Supremo Tribunal Federal) para questionar a decisão que admitiu o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares como assistentes de acusação no inquérito que apura as supostas agressões ao seu filho Alexandre Barci de Moraes, na Itália.

Imagem do momento em que Roberto Mantovani teria agredido o filho de Moraes – Foto: Reprodução

Em julho deste ano, o ministro e seus familiares foram hostilizados por uma família de Santa Bárbara d’Oeste, que o reconheceu no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, quando ele regressava ao Brasil.



Segundo Moraes, o grupo, formado pelo casal Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, além do genro deles, Alex Zanatta, o ofendeu e agrediu fisicamente seu filho, que, de acordo com ele, levou um tapa no rosto. O caso é investigado pela PF (Polícia Federal).

No recurso enviado ao Supremo, a procuradora-geral interina, Elizeta Ramos, pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere a decisão que autorizou Moraes a atuar como assistente de acusação. Para Elizeta, a medida é ilegal e se trata de “privilégio.”

No entendimento da procuradoria, não há previsão legal para atuação de vítima ou representante na fase de investigação.

“Não há figura do assistente de investigação, nem é possível dotar com esse privilégio especial quaisquer das autoridades com foro por prerrogativa de função nessa Suprema Corte”, afirmou a PGR.

Elizeta Ramos também contestou a decisão de Toffoli que manteve em sigilo o vídeo enviado por autoridades italianas à PF que comprovaria as agressões ao filho de Moraes.

Sem restrições

“A mídia deve ser trazida aos presentes autos, que não estão acobertados pelo sigilo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de excepcional restrição à publicidade: não há necessidade de preservação de informações para assegurar a eficácia da investigação, tampouco interesse da sociedade na limitação de acesso às imagens”, concluiu a PGR.

De acordo com a PF, Moraes e sua família foram hostilizados. De acordo com a defesa dos acusados, não houve agressão física, mas uma “discussão acalorada” entre os envolvidos. Não há para decisão sobre o recurso.