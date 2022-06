Pessoa é atropelada e morre na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Uma pessoa morreu atropelada na noite deste domingo (19), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste. Devido ao estado do corpo, não foi possível identificar o gênero ou identidade da vítima.

De acordo com relatos do motorista de uma van, por volta de 22h30 ele seguia pela rodovia, no sentido Limeira, quando, na altura do km 123, sentiu um impacto na traseira do veículo. Como não avistou nada pelo retrovisor, seguiu e parou em um posto de combustível para averiguar o ocorrido.

No local, outros motoristas relataram que uma pessoa tinha sido atropelada diversas vezes. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada ao local e o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

De acordo com a Polícia Civil, não foi possível identificar o gênero ou identidade da pessoa por conta da sequência de atropelamentos.

Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara.