Perseguição termina com dois presos em Santa Bárbara

Dois homens foram presos e um terceiro está foragido após uma perseguição policial nesta segunda-feira (11), em Santa Bárbara d’Oeste, quando três pessoas foram flagradas na Vila Mariana tentando dar partida em um Volkswagen Gol furtado. Ao avistarem a viatura, os suspeitos fugiram, dando início à perseguição.

Na fuga, dois dos criminosos chegaram a atravessar a Rodovia Luiz de Queiroz. Um deles, que já foi identificado pelas autoridades, conseguiu escapar. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, prestou apoio à ocorrência. Foto: Marina Zanaki / O Liberal

De acordo com o soldado Martim, um dos indivíduos fugiu a pé e chegou a entrar em residências. Ele foi detido quando tentava passar de uma casa para outra. Com ele, havia diversos equipamentos usados para furto de veículos, como chave de fenda e chave micha.

Os outros dois bandidos entraram em um dos carros – um veículo Corsa com placas de Praia Grande (SP) – e fugiram pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial. Eles foram localizados pelo helicóptero Águia. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Durante a fuga, eles abandonaram o carro em uma área com mato na altura do bairro Mollon e atravessaram correndo a Rodovia SP-304. Eles se esconderam em uma mata próxima ao bairro Jardim Brasília. Um deles acabou detido pela Polícia, mas o outro conseguiu fugir.

Um policial militar ficou ferido ao tentar deter o ladrão que havia se escondido na mata. Ele precisou passar por atendimento no Pronto Socorro Edson Mano e levou 12 pontos em um corte no joelho. Nenhum dos bandidos estava armado. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Em consulta ao sistema, os policiais levantaram que o Gol havia sido furtado nesta segunda-feira no bairro Jardim Morumbi, em Piracicaba. As placas do veículo Corsa também constavam como furtadas. Dentro do carro havia outros equipamentos utilizados para furto de carros, como módulos de partida.