Perseguição policial a caminhão furtado trava SP-304 em Santa Bárbara

Veículo foi furtado em São Bernardo do Campo e carregava sucata de aço - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Uma perseguição policial a um caminhão furtado travou o trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz, (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, no início da tarde desta quinta-feira (24). O motorista da carreta foi preso.

De acordo com as informações da PM (Polícia Militar), a equipe foi informada que um caminhão furtado estaria trafegando pela rodovia SP-304. Segundo apurou o LIBERAL, o veículo foi furtado em São Bernardo do Campo e carregava sucata de aço.

De acordo com vídeo obtido pela reportagem, é possível ver pelo menos seis carros da PM durante a ação. As equipes fizeram um cerco contra o caminhão, momento em que o motorista desceu da cabine e deitou no asfalto.

Ainda segundo informações prestadas pela PM, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, que foi detido. Ele informou aos policiais que deveria seguir um carro HB20 branco que estaria na sua frente.

As placas do caminhão estavam adulteradas, de acordo com a Polícia Militar. O cavalo do caminhão tinha uma placa e, a carreta, outra combinação de números.