Peritos da defesa dizem que filho de Moraes agrediu empresário de Santa Bárbara

Laudo contesta versão da Polícia Federal sobre caso ocorrido em julho de 2023, no aeroporto de Roma

Um laudo assinado por dois peritos aponta que o empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara d’Oeste, levou um tapa na nuca de Alexandre Barci, filho do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A situação teria acontecido em julho de 2023, no aeroporto de Roma.

O documento foi protocolado pela defesa de Mantovani nesta segunda-feira (26), no Supremo. De acordo com a perícia, as imagens da suposta agressão foram omitidas pela PF (Polícia Federal) em seu relatório.

Esse tapa teria ocorrido antes de Mantovani ter levantado sua mão para Barci. Nesse momento, segundo a PF, o empresário barbarense bateu no rosto do filho do ministro.

A polícia italiana, por sua vez, avalia esse movimento de outra forma. Diz que Mantovani apenas encostou “levemente” nos óculos de Barci.

Os peritos da defesa, Ricardo Molina de Figueiredo e Mauricio Tadeu dos Santos, também avaliaram esse ato. Para eles, “depois de agredido, Roberto Mantovani instintivamente levanta a mão para se proteger e afastar seu agressor resvalando nos óculos de Alexandre Barci.”

Os dois profissionais assistiram às gravações nas dependências do STF, uma vez que o Supremo não aceitou disponibilizar uma cópia das imagens para a defesa.

“O procedimento foi realizado da forma mais meticulosa possível, dentro dos limites das severas condições impostas, restrições estas não habituais no universo pericial. No entanto, como já comentamos, qualquer dúvida existente pode ser dirimida com a disponibilização dos vídeos para os peritos da Defesa, tornando assim possível a extração de ‘frames’ que ilustrariam de forma incontestável o que foi aqui descrito”, afirmam.

Família denunciada

Além de Mantovani e Barci, Alexandre de Moraes também estava na confusão em Roma, assim como a esposa do empresário barbarense, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta Bignotto. Na ocasião, a família barbarense teria dito que o ministro fraudou as eleições de 2022 em benefício de Lula.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Mantovani pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real – quando a ofensa consiste em violência ou vias de fato.

Renata e Alex também foram denunciados, por calúnia e injúria. O processo tramita no STF.

Na defesa, o advogado da família, Ralph Tórtima Filho, pede o reconhecimento da incompetência do STF para julgamento desse caso e solicita o encaminhamento dos autos para o primeiro grau de jurisdição, pois, em sua visão, os supostos crimes cometidos não atingem institucionalmente o Supremo.

OAB entra no caso

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) também se manifestou no processo, nesta segunda, com um requerimento para que o STF disponibilize a cópia das imagens à defesa.

A entidade ressalta que, conforme o Estatuto da Advocacia e a OAB, “o advogado possui direito de examinar, em qualquer instituição, mesmo sem procuração, autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, bem como processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, sejam eles físicos ou eletrônicos.”

“Eventuais restrições às prerrogativas dos advogados não afetam somente a classe, mas toda a sociedade e o próprio equilíbrio necessário ao Estado Democrático de Direito, considerando que o advogado desempenha papel essencial na defesa dos direitos e liberdades fundamentais de seus representados”, argumenta.