Perfumaria na Alfredo Contato é alvo de bandidos pela 4ª vez em menos de um ano

Quatro homens invadiram uma loja de perfumes importados na madrugada desta terça-feira (20), na Avenida Alfredo Contato, no Jardim Dona Regina em Santa Bárbara. Esta é a quarta vez que o comércio é alvo de ladrões desde a sua inauguração, em dezembro de 2021. O último crime ocorreu em abril deste ano.

As imagens do furto desta terça-feira foram gravadas por câmeras de segurança, por volta de 4h. No vídeo é possível ver que um homem força a porta para entrar, na sequência surge um segundo para ajudar e um terceiro, que acerta um chute. Depois um deles consegue quebrar o vidro e assim liberar a passagem. Neste momento, um dos ladrões chama um quarto envolvido, que estava na esquina, vigiando a movimentação.

Segundo o dono da Maison Des Fragrances, o empresário Marcos Manoel Galdino, ainda não foi possível calcular o prejuízo entre produtos levados e danos na loja, mas estima algo em torno de R$ 35 mil.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado. O caso seria registrado na delegacia do município.

Outros crimes: Em março deste ano, um homem armado entrou na perfumaria, anunciou o assalto, prendeu os funcionários no banheiro e depois fugiu com R$ 4 mil em dinheiro e perfume.

No dia 4 de abril, criminosos tentaram invadir o estabelecimento comercial, porém sem sucesso. Na mesma semana, no dia 7, três ladrões conseguiram entrar na loja e levaram ao menos R$ 25 mil em produtos e uma televisão.