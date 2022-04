Perfumaria de Santa Bárbara é alvo de criminosos duas vezes em menos de uma semana

Câmeras de segurança da perfumaria registraram a movimentação dos bandidos - Foto: Reprodução.JPG

Uma perfumaria localizada na Avenida Alfredo Contato, Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, foi alvo de bandidos duas vezes só nesta semana. Com medo, o proprietário da perfumaria Maison Des Fragrances afirmou que já pensou em desistir do negócio e até mesmo trocar de localização, uma vez que já foi vítima também de assalto à mão armada, no início de março.

Em conversa com o LIBERAL, o empresário Marcos Manoel Galdino, de 26 anos, contou que, no início de março, um homem armado entrou na loja, anunciou o assalto, prendeu os funcionários no banheiro, roubou cerca de R$ 4 mil em produtos e fugiu.

Nesta semana, o local voltou a ser alvo de bandidos. Na última segunda-feira (4), três homens entraram no estabelecimento durante a madrugada, após forçarem a porta com barras de ferro. A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de monitoramento, que mostram os mesmos saindo com diversos produtos, além de uma televisão. O empresário estima que o prejuízo seja de ao menos R$ 25 mil.

Já nesta quinta-feira (7), durante a madrugada, dois homens tentaram novamente entrar na perfumaria, mas sem sucesso. A ação foi mais uma vez registrada pelo sistema de monitoramento e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara foi acionada após o alarme soar, mas ninguém foi encontrado.

Após os assaltos, o empresário contou ao LIBERAL que pensou em fechar a loja, mas depois de repensar sobre o assunto, cogita agora mudar de endereço, caso os furtos ou roubos continuem. A perfumaria foi inaugurada em dezembro de 2021

Apesar das ações criminosas serem próximas e o modo de operação dos ladrões parecidos, o dono da perfumaria não soube precisar se são os mesmos criminosos, mas não descarta essa hipótese.

“A gente está com medo e não sabe mais o que fazer, porque tem alarme, câmeras de segurança e ainda assim “eles” (ladrões) têm uma facilidade”, lamenta o empresário.

Um boletim de ocorrência do furto foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) do município. Sobre a tentativa de invasão a loja, Marcos iria até a delegacia para oficializar o ocorrido.

Imagens das câmeras de segurança foram passadas à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.