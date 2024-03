Pedreiro é preso após agredir a mãe e ameaçá-la de morte, em Santa Bárbara

Um pedreiro de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (18), em Santa Bárbara d’Oeste, após agredir a mãe e ainda ameaça-la de morte. Ele também agrediu seu padrasto e xingou os policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi chamada para atender um caso de violência doméstica em uma residência no Parque Residencial Zabani e, ao chegar no local, encontrou com o suspeito que estava agressivo e foi foi necessário uso da força para contê-lo.

Aos policiais, a vítima contou que o filho é usuário de drogas e que ele chegou em casa agressivo, por volta de 18h30, exigindo dinheiro. Com a negativa, ele passou a discutir com ela e a agrediu, momento em que o padrasto tentou intervir, mas o acusado pegou uma faca e o ameaçou de morte, motivo pelo qual ele deixou o imóvel.

A PM foi acionada e, segundo relato da mãe, o pedreiro continuou fazendo ameaças contra ela, inclusive de morte, até a chegada da viatura.

Após ser contido pelos policiais, o suspeito foi conduzido ao plantão policial e, durante todo o trajeto e também na delegacia, desferiu xingamentos contra os PMs e contra os policiais civis. Ele foi preso em flagrante, acusado de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.