Pedreiro é jogado de carro em movimento durante assalto

Um pedreiro de 41 anos foi jogado de um carro em movimento durante um assalto na tarde de quarta-feira (7), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi abordado no Planalto do Sol por um homem e obrigado a entrar em um carro modelo Gol, onde estavam outros dois assaltantes. A vítima teve um celular e R$ 1,1 mil roubados, e foi abandonada no bairro Vila Rica. Ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pedreiro havia acabado de sacar o dinheiro em um caixa eletrônico e se dirigia até uma lotérica para pagar contas quando foi abordado. O bandido aproximou-se pelas costas da vítima e anunciou o assalto. Já dentro do carro, o pedreiro foi obrigado a ficar com a cabeça abaixada e, portanto, não conseguiu ver as feições dos assaltantes. Ele apenas notou que todos usavam bonés.

Após roubarem os bens da vítima, os bandidos abriram a porta do carro e o empurraram para fora. O pedreiro teve escoriações nos braços, mas não precisou passar por atendimento médico. O caso foi registrado no Plantão Policial.