Pedreiro é agredido em Santa Bárbara por casal que dizia ser da polícia

Um pedreiro de 31 anos foi agredido, no fim da tarde deste sábado (18), por um casal que estava em um carro modelo Corsa na Avenida Pedroso, em Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Afonso Ramos”, que acionou a Polícia Militar.

A vítima contou à equipe que estava retornando para sua casa e quando caminhava pela via, próximo a um trailer de caldo de cana, foi abordado por duas pessoas que estavam no veículo e diziam ser policiais. Neste momento, começaram a agredir o pedreiro e diziam que ele havia furtado a casa deles. A vítima relata que a dupla fez uso de spray de pimenta e, ainda, deu uma coronhada com uma arma de fogo. Depois da agressão, o casal mandou que a vítima sumisse dali.

O rapaz alega não ter cometido furto em nenhuma casa e que, por conta das agressões, foi acionada a ambulância do hospital, onde permaneceu em observação.