Pedreiro agride filha e ameaça família em Santa Bárbara

Um pedreiro de 40 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) na noite desta quinta-feira (14) após agarrar a filha pelo pescoço e ameaçar sua família de morte no Jardim San Marino, em Santa Bárbara d’ Oeste, segundo informações da Polícia Civil.

Foto: Arquivo - O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, policiais foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para comparecer à Rua Renato Novaes Bortolucci para atender a uma desavença familiar, por volta das 22h20.

No local, ouviram das vítimas que um pedreiro de 40 anos chegou em casa sob efeito de drogas e álcool e teve uma discussão com sua filha, uma embaladora de 19 anos. Ele teria partido pra cima dela com um garfo em uma das mãos, e com a outra a agarrado pelo pescoço.

A esposa e o genro do suspeito conseguiram intervir, e foram empurrados pelo suposto agressor. O rapaz, um ajudante geral de 23 anos, teve ferimentos no pé esquerdo e na mão esquerda, e passou por atendimento médico no pronto-socorro Edson Mano, em Santa Bárbara.

As vítimas ainda relataram que foram ameaçadas de morte pelo pedreiro e que ele teria dito “eu vou matar todos vocês e ir embora para o Ceará”.

Como não houve flagrante, o suspeito foi liberado, enquanto a família recebeu a orientação para entrar com uma representação criminal contra o autor em até seis meses para que ele responda pelas acusações, além da necessidade de que seja solicitada uma medida protetiva de urgência.