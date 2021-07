Pedidos crescem 100% na Unidade de Máquinas das Indústrias Romi

A Indústrias Romi, empresa barbarense do ramo de máquinas e equipamentos, viu a entrada de pedidos da Unidade de Máquinas dobrar no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

O crescimento está ligado, entre outros fatores, ao serviço de locação de máquinas, uma das apostas da empresa para fazer frente à pandemia e que tem rendido bons resultados.

Em nota divulgada à imprensa, a Indústrias Romi avaliou que esse aumento é “reflexo do ambiente muito favorável aos investimentos, da tecnologia embarcada nos nossos produtos e das novas alternativas de negócios, como, por exemplo, a locação de máquinas”.

A evolução das receitas na Unidade de Máquinas teve aumento de 153% no período, desempenho ligado à retomada dos pedidos a partir de junho de 2020 e mais recentemente do mercado externo. Com um controle das despesas operacionais, essa unidade apresentou inclusive expansão da margem operacional.

O desempenho positivo também foi observado em outros braços da empresa. Na Unidade de Fundidos e Usinados, houve crescimento de 63% na entrada de pedidos e de 102% na receita operacional.

A Unidade Burkhardt+Weber atingiu R$80,2 milhões em pedidos este ano, crescimento de 297,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado é reflexo da retomada dos projetos que haviam sido paralisados em virtude da pandemia, segundo a empresa.

Diretor-Presidente da Romi, Luiz Cassiano R. Rosolen destacou que, desde o ano passado, a companhia se preparou com pedidos de matérias-primas e componentes para atender às demandas crescentes. Ele aponta que o resultado é reflexo de um movimento favorável do mercado para investimentos.

“Essa recuperação importante no volume de negócios pode ser notada na entrada de pedidos de Máquinas Romi. O atual nível de juros, assim como o patamar cambial, estimula a indústria nacional e o país em geral a alocar uma maior parcela do capital na economia produtiva, na busca por uma maior produtividade e preservação da competitividade”, disse o empresário.

A carteira de pedidos total da Romi, ao final do segundo trimestre deste ano, apresentou crescimento de 68% em relação ao mesmo período de 2020.

“A Romi está preparada para continuar apoiando seus clientes com produtos de alta tecnologia e com prazos competitivos, adequados às necessidades do mercado”, finalizou Rosolen.