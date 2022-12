Pedido de cassação contra Felipe Corá irá para a procuradoria

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), deve mandar até a próxima sexta-feira para a procuradoria da Casa o pedido sobre quebra de decoro e cassação do mandato do vereador Felipe Corá (Patriota), por ofensas proferidas contra Esther Moraes (PL).

Somente depois do parecer da procuradoria ele vai resolver se a denúncia será arquivada ou enviada para a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, que irá decidir se o caso pode resultar em instauração de uma CP (Comissão Processante) ou não.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Pode ser que a definição sobre o assunto não seja realizada em sua gestão, pois Joel está praticamente se despedindo da função. Sua última sessão ordinária como presidente vai ocorrer na próxima terça, mas ele deve convocar para o dia seguinte uma sessão extraordinária, para que os vereadores escolham quem será o próximo gestor da câmara.

“Trata-se de um assunto que deve ser analisado com cuidado necessário. Assim que recebi o documento das vereadoras Esther Moraes e Kátia Ferrari (PV) passei a analisá-lo e posteriormente irei aguardar a análise jurídica do caso”, afirmou o parlamentar, durante o Programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

As vereadoras também solicitam análise da postura do vereador Isac Motorista (Republicanos), que fez mímicas enquanto Esther falava durante sessão. Já Corá mandou que ela parasse de latir, entre outras ofensas.

Felipe Corá afirmou recentemente que, se o pedido de cassação avançar, isso pode abrir precedentes. Já Isac disse na última sessão que não se intimidaria e que continuaria trabalhando.