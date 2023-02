Patrimônio de Santa Bárbara, bondinho sofre com degradação

Bondinho está localizado próximo ao terminal no Centro - Foto: Gabriel Pitor / Liberal

O bondinho do Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste, considerado um patrimônio histórico-cultural da cidade, está se deteriorando enquanto aguarda uma definição sobre a reforma, que deveria ter sido realizada entre março e abril de 2022. O LIBERAL esteve na última quinta-feira no local e conversou com comerciantes que reclamaram da situação do bem.

A reportagem também constatou a situação de abandono do bondinho. As estruturas estão enferrujadas, sendo que algumas portas foram arrancadas e jogadas nos bancos do veículo. Dentro do patrimônio, o cenário é ainda mais espantoso: várias janelas foram quebradas e os cacos de vidro estão espalhados pelo chão, juntos de tábuas e sujeiras como garrafas plásticas e fezes de animais.

Além do abandono visível, os comerciantes ainda relatam que o bonde tem abrigado, no período noturno, usuários de drogas e servido de ponto para relações sexuais, trazendo uma sensação de insegurança para as pessoas que aguardam os ônibus no terminal.

“Isso afasta os clientes, porque as pessoas se sentem mal de ficar aqui por perto. Sem contar que ele nunca foi usado para a finalidade que divulgaram, que é um espaço para contar história. Na minha opinião, esse bonde deveria estar na Usina [Santa Bárbara]. Lá estaria melhor preservado”, reclama a comerciante Selma Avelhaneda, de 50 anos.

Em março de 2022, a Prefeitura de Santa Bárbara firmou um contrato de serviço com o microempreendedor Milton Bercelli, de Itapira (SP), para a realização da reforma do bondinho, orçada em R$ 33.579,86, no prazo de 40 dias – a princípio, no contrato, sem possibilidade de prorrogação.

Porém, a revitalização não foi concluída e a Prefeitura de Santa Bárbara anunciou, em junho de 2022, a rescisão unilateral do acordo. Segundo o município, “o contrato foi rescindido por descumprimento parcial por parte da empresa”. A empresa de Milton Bercelli foi multada em R$ 6.715,97 e está impedida, pelo período de dois anos, de prestar serviços para Santa Bárbara.

Em conversa com o LIBERAL, o empresário se defendeu das alegações do poder público barbarense. Segundo ele, a reforma atrasou por conta das chuvas. Diz também que tentou, sem sucesso, dialogar diversas vezes com o secretário de Cultura, Evandro Felix Carneiro, e com o prefeito Rafael Piovezan (MDB), para tentar aumentar o prazo para que as modificações fossem concluídas. Milton afirmou à reportagem que as reformas estavam 80% concluídas quando houve o rompimento do contrato.

Em nota, a prefeitura afirmou que a empresa de Milton Bercelli fez a solicitação de adiamento da finalização dos serviços “apenas depois de já findada a vigência do contrato, o que impossibilitaria qualquer prorrogação”. O poder público ainda afirmou que o percentual da obra informado por Milton não procede.

Nova licitação

Na última quarta-feira, a Prefeitura de Santa Bárbara abriu licitação, no valor de R$ 43.461,93, para que os reparos no bondinho sejam feitos. A sessão pública ocorrerá no dia 10 deste mês e o prazo para execução é de 45 dias a partir da assinatura do contrato.

Mas a reforma pode parar na Justiça, já que microempreendedor pretende entrar com um processo para impugnar a nova licitação e também para receber pelos serviços que foram feitos em 2022.