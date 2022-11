Pastora Jade localiza droga atrás de guarda-roupas em Santa Bárbara

Droga foi localizada pela cadela Jade - Foto: Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um rapaz de 21 anos foi preso, por guardas municipais na tarde desta segunda-feira (21), no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Com a ajuda da pastora Jade do Canil da Guarda, os patrulheiros encontraram 69 trouxinhas de maconha, sete porções de haxixe, 30 pedras de crack e 38 pinos de cocaína, que estavam atrás de um guarda-roupas.

Por volta das 17h, os agentes da equipe tática em patrulha suspeitaram do adolescente que estava parado em uma esquina segurando uma pochete. Ao notar a aproximação dos guardas, ele correu, mas foi alcançado perto de um apartamento. Enquanto os patrulheiros faziam a abordagem, eles receberam outra denúncia informando que a pochete que o menor teria jogado durante a tentativa de fuga, foi apanhada por outro jovem que entrou em um dos apartamentos.

Com o apoio de outras equipes, os guardas entraram no imóvel e localizaram um rapaz de 21 anos. Com a ajuda da pastora, os patrulheiros localizaram a pochete com as drogas que estava escondida atrás de um guarda-roupas.

Os dois suspeitos foram levados à delegacia, mas somente o maior foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O menor foi liberado ao responsável.