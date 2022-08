Passeio de cães acontece no próximo dia 21 em Santa Bárbara

Concentração está prevista para às 8h30, em frente ao Museu da Imigração, no Centro - Foto: Divulgação

A 15ª edição do Passeio de Cães vai acontecer no próximo dia 21, em comemoração também ao “Dia de Saúde Animal”. A iniciativa faz parte do calendário oficial de eventos de Santa Bárbara d’Oeste.

A concentração está prevista para às 8h30, em frente ao Museu da Imigração, no Centro, com chegada no espaço Pet do Parque Araçariguama. As inscrições custam R$ 30.

A renda será revertida para a ONG Spasb-SOS Animais, que organiza o evento. A vereadora Kátia Ferrari (PV) diz que também ocorrerá microchipagem dos animais, cadastro para castrações, orientação veterinária, vermifugação e espaço food truck.

“Haverá premiação para o menor e maior cão, condutor mais novo e melhor idade, cão especial, cão melhor fantasiado e sorteios”, afirma.

A organização orienta que cães de grande porte deverão ser conduzidos por adultos e com focinheira caso se enquadrem na lei; cães de pequenos porte ficarão separados dos maiores. Outras informações pelos telefones (19) 99455-8613 ou 99656-7452.