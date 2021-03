Passageiros do transporte metropolitano encaram lotação em ônibus

Usuários do transporte público intermunicipal têm enfrentado, desde o início da semana, lotação no ônibus que faz a linha 621, do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, para a Rodoviária de Americana.

Imagens enviadas ao LIBERAL mostram os passageiros de pé e aglomerados no coletivo da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na manhã desta quarta. A empresa afirma que identificou “partidas não realizadas” pela linha e que vai autuar o Consórcio Bus+, responsável pela operação.

No meio da pandemia, passageiros são obrigados a enfrentar coletivos lotados – Foto: Divulgação

O auxiliar administrativo Heloi Zepphi, de 21 anos, foi quem enviou as fotos para a reportagem. Ele mora no Jardim dos Cedros, em Santa Bárbara, e se desloca diariamente até Americana para trabalhar. Desde a última segunda tem percebido a lotação no transporte público.

“Eu sou o último a pegar [o ônibus]. Pega eu e mais duas pessoas. Nesses três dias a gente quase não conseguiu entrar no ônibus, é gente atrás do banco do motorista, é gente no colo um do outro, não tem como, é um negócio feio de ver”, disse em entrevista.

O maior movimento é registrado por volta das 6 horas. Até a última sexta, dois coletivos eram deslocados para fazer o trajeto nesse horário. Desde segunda, porém, apenas um ônibus tem passado, ficando sobrecarregado com a alta demanda de passageiros, afirmam as fontes ouvidas.

A EMTU alegou ainda nesta quarta que não autorizou nenhuma redução da frota por parte do Consórcio Bus+.