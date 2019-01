Partida de truco termina em briga em Santa Bárbara

Uma partida de truco causou uma briga entre dois homens na madrugada desta terça-feira (8), em Santa Bárbara d’Oeste. Um agente administrativo de 25 anos acusa seu amigo de tê-lo agredido após uma discussão relacionada ao jogo de baralho, afirmando ainda que seu agressor estava alcoolizado. O caso foi registrado no plantão policial como lesão corporal.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, um grupo estava jogando truco em uma residência na Rua Orlando Penatti, no Jardim San Marino, quando um dos integrantes do jogo se exaltou e começou a discutir com a vítima. Eles começaram a se agredir mutuamente e o agente o acertou com uma faca pequena.

Depois de ser atingido, o homem acusado de ter iniciado a confusão saiu da casa, chutou o veículo do denunciante e foi embora. Ainda segundo o boletim de ocorrência do caso, o indivíduo foi até a residência do agente administrativo, desferiu pontapés no portão e disse aos pais do homem que se ele o encontrasse, acabaria com seu carro.

O autor da denúncia foi avisado por telefone, compareceu ao plantão policial para o registro da ocorrência e se comprometeu a voltar ao local para apresentar a faca usada para se defender do suposto agressor, bem como seu endereço completo.

A vítima foi informada sobre o prazo de seis meses para que ofereça uma representação criminal contra o acusado, para que ele seja investigado e responsabilizado pelo ocorrido.