Parte de teto da Câmara de Santa Bárbara desaba por causa das chuvas

Em decorrência das chuvas, parte do teto da sala de reuniões da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste desabou na manhã desta quinta-feira (15). Ninguém ficou ferido. Pelo menos outros sete pontos de goteira foram identificados na Casa.

A assessoria da câmara informou que o presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), solicitou a contratação de uma empresa para a manutenção do telhado, mas o processo ainda está em tramitação e ainda não há previsão para a reforma.

O prédio foi construído em 2002 e, de acordo com alguns servidores, problemas semelhantes sempre ocorrem durante o período das chuvas.

Orçamento

Em maio deste ano, Monaro pediu um aumento no repasse para R$ 30 milhões no próximo exercício da Casa. O valor corresponde a 33% de alta em relação a este ano (R$ 22,5 milhões). Os dados foram apresentados durante audiência pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do município.

Na ocasião, ele justificou ao LIBERAL que uma das prioridades com o novo recurso seria a manutenção do prédio, que também envolveria reforma do telhado, que já tinha apresentado alguns problemas nos períodos de chuvas.