Parques de Santa Bárbara voltam a funcionar em horário normal

Devido as novas medidas de flexibilização do estado, os locais voltam a funcionar normalmente; confira os horários

Em decorrência das novas medidas de flexibilização do Plano São Paulo anunciadas no último dia 17 de agosto pelo Governo do Estado de São Paulo, os parques municipais de Santa Bárbara d’Oeste voltaram a funcionar em seus horários normais.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa ainda que o período requer seriedade, precaução e equilíbrio de todos – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Dentre as medidas de prevenção, é obrigatório o uso de máscara pelos funcionários públicos e frequentadores, além de manterem o distanciamento social. Para evitar aglomerações, o acesso aos parques segue sendo feito em um único portão.

A administração do município alerta que o período requer seriedade, precaução e equilíbrio de todos.

Confira o horário dos parques: