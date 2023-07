Parque de diversões é nova atração no Tivoli Shopping

Espaço conta com várias atrações e ficará aberto para visitação até o dia 27 de agosto

Começa a funcionar nesta terça-feira, a partir das 17h, o Moreti Park. Instalado no estacionamento próximo à entrada principal do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, o espaço conta com várias atrações e ficará aberto para visitação até o dia 27 de agosto.

Roda-gigante é uma das atrações mais procuradas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Entre as atrações do Moreti Park estão roda-gigante – que oferece uma vista panorâmica desta região da cidade -, carrossel e uma miniatura de Fusca para as crianças poderem “dirigir” em uma pista projetada, além da famosa e adorada cama elástica.

Além da diversão, os visitantes poderão ainda aproveitar a praça de alimentação com barracas do morango, cachorro-quente e churros, entre outras opções.

Os ingressos do Moreti Park custam R$ 12 (individual por aparelho), R$ 50 cartela promocional com 5 ingressos e R$ 20 (roda gigante).

A coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, destaca que essa atração tem o objetivo de oferecer cada vez mais opções de lazer para toda a família no centro de compras.