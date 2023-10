Paróquia São José promove bate-papo aberto sobre depressão e suicídio

Igreja Sagrado Coração de Jesus, na região central de Santa Bárbara - Foto: Reprodução.JPG

A Paróquia São José, em Santa Bárbara d’Oeste, realiza nesta terça-feira (3), a partir das 19 horas, um evento de conscientização sobre depressão e suicídio na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na região central.

Com o tema “Depressão e Suicídio: Rompendo o Silêncio Perigoso”, o encontro tem como objetivo abrir um espaço de diálogo sobre questões que afetam a vida de inúmeras pessoas, tanto no Brasil quanto em todo o mundo.

O evento é gratuito e aberto a todos, mas aqueles que desejarem podem contribuir fazendo uma doação de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias carentes assistidas pela Paróquia São José.

A depressão é uma condição de saúde mental que muitas vezes passa despercebida e é estigmatizada pela sociedade. A psicóloga Claudete Soethe, palestrante convidada para o evento, destaca a importância de abordar o tema.

“A depressão é uma doença muito dolorosa, perigosa, por vezes, silenciosa. Por isso, é vital abrirmos o tema para o diálogo. É conversando que conseguimos sensibilizar e instruir as pessoas para que possam desenvolver um olhar mais cuidadoso e acolhedor, possam manifestar apoio e encorajar o familiar a buscar ajuda profissional o quanto antes.”

Para o Padre Robson Luis Natis, pároco da Paróquia São José, o evento reflete o compromisso da igreja com a vida em todas as suas fases. “Devemos cuidar da vida, em todos os seus estágios, desde a concepção até a morte natural, por isso, é importante acompanhar e ser solidário com todos os que sofrem, inclusive com doenças psíquicas.”