Paris 6 divulga data de abertura no Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste

A rede de restaurantes Paris 6 vai inaugurar no dia 30 deste mês a sua nova loja no Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a própria rede, a nova loja tem capacidade para atender até 60 clientes ao mesmo tempo e possui o modelo de operação Paris 6 Petit, com menu recheado de cafés, lanches rápidos, bolos, doces de vitrine, porções para compartilhar e seleção de pratos famosos, que serão assinados pelo empresário e fundador do Paris 6, Isaac Azar.

Rede oferecerá menu diversificado em sua lojas – Foto: Divulgação

Um dos destaques é o clássico gnocchi com recheio de queijo brie, risotos e opções da icônica sobremesa Grand Gateau, criada pelo próprio Isaac e hoje copiada até em outros países.

O layout da casa traz área interna e um deck externo com ombrelones e recebe os padrões dos demais endereços da marca, com arquitetura no estilo bistrô vintage e playlist com músicas francesas, para deixar o clima ainda mais parisiense.

A chegada a Santa Bárbara D’Oeste foi anunciada pelo Villa Multimall em julho de 2021 e faz parte do plano de expansão da rede Paris 6, hoje com 27 unidades espalhadas em 17 cidades brasileiras.

“A nova casa chega para somar e confirmar o sucesso que temos nesta região. E quem ganha são os nossos fãs, que terão, cada vez mais, a oportunidade de uma experiência Paris 6 próxima”, conta Azar.

Menu é assinado pelo chef Isaac Azar – Foto: Divulgação

O horário de funcionamento também já foi definido: das 10h à 0h. A unidade não trabalhará com reservas neste período de inauguração, com entrada em ordem de chegada e disponibilidade de mesas.

Para brindar a abertura da unidade, a casa planeja um coquetel restrito para convidados, que ocorre no dia 29, um dia antes da inauguração ao público, com a presença confirmada do próprio Isaac.