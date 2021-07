Parecer rejeita tentativa de barrar lista de vacinados em Santa Bárbara

Lei que obriga divulgação da lista dos vacinados no site da prefeitura foi promulgada há mais de 100 dias e ainda não foi cumprida – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo emitido no sábado (26) rejeitou a tentativa de barrar a lista de vacinados contra o coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste.

A lei que obriga a prefeitura a divulgar a lista foi promulgada em março, mas o Executivo consultou o MP (Ministério Público) sobre a constitucionalidade da lei, visando uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para derrubar a divulgação da lista.

A prefeitura e procuradoria do MP de Santa Bárbara alegaram em junho, ao pedir a análise, que a divulgação dos vacinados seria inconstitucional e poderia ferir a lei de privacidade.

A promotora Teresa de Almeida Prado Franceschi decidiu pelo arquivamento de representação do Ministério Público local, pedindo a análise da constitucionalidade da referida lei.

Franceschi afirma não haver ofensa aos direitos fundamentais da privacidade e da inviolabilidade de dados e cita decisões recentes com a mesma vertente.

Na decisão, a promotora ainda ressalta a situação atípica por conta da pandemia do coronavírus e diz não encontrar prejuízo ao vacinado com a divulgação da lista.

Devido ao arquivamento, não haverá Adin por parte do MP. A prefeitura ainda pode tentar via liminar na justiça.

Nova Odessa passou por situação semelhante, com pedido do Executivo com argumentos iguais, e entrou com pedido de liminar para derrubar a lista dos vacinados, negado pela justiça.

No município, a lista já é divulgada há quatro meses.

Em Americana, a prefeitura começou a divulgar há duas semanas a lista dos vacinados em seu site.

O projeto é do vereador Gualter Amado (Republicanos), e também passou por impasses que atrasaram o cumprimento da lei promulgada em março.

Em maio, o Executivo pediu alterações nas exigências para cumprir a legislação em função da exigência da lotação e do cargo da pessoa vacinada, dois itens não incluídos no Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação estadual.

A mudança foi acatada pelos vereadores e enfim a lista saiu do papel.

Vereadora Esther destaca que vacinação é principal esperança para acabar com pandemia e que transparência é fundamental – Foto: Divulgação

Autora do projeto de lei em Santa Bárbara, a vereadora Esther Moraes (PL), falou com o LIBERAL e revelou que vai cobrar que a prefeitura cumpra a lei, promulgada há mais de 100 dias.

“Esse parecer só comprovou que estamos do lado certo, respeitando os limites impostos ao cargo que ocupo”, afirmou.

“Vivemos tempos anormais, de pandemia, em que a principal esperança é a vacinação, que deve ser para todos, respeitando os grupos prioritários e com transparência. A divulgação da lista dos vacinados garante a fiscalização do Legislativo e de toda a sociedade”, destaca.

Esther ressalta ainda que a lei cumpre ainda o princípio da publicidade administrativa e o direito à informação. “É um dia de justiça e de vitória”.

Agora é fazer com que a lista seja divulgada no site da prefeitura, conforme prega a lei promulgada em março.

“Vamos comunicar o MP local e a Procuradoria Geral da Justiça sobre a omissão da lei, que ainda não foi cumprida”, informa a vereadora.

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Santa Bárbara a respeito da decisão e de previsão para divulgar a lista dos vacinados. O Executivo respondeu que foi informado nesta quarta-feira (30) “e avalia que medidas serão tomadas”.

O MP e o TJ (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) também foram procurados para comentar o caso, sem retorno até o momento.