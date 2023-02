Parecer dá aval para comissão contra Felipe Corá

Um parecer da Procuradoria da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste foi favorável a apreciação dos vereadores para instauração da CP (Comissão Processante), por quebra de decoro de Felipe Corá (Patriota). No entanto, a data continua indefinida.

De acordo com um trecho do documento, os procuradores Guilherme Gullino Zamith e Raul Miguel Freitas de Oliveira Consoletti consideraram que a representação formulada pelas vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) está em consonância com as exigências formais das normas que tratam da quebra de decoro parlamentar, bem como oportuniza o exercício pleno do direito de defesa dos vereadores denunciados.

A denúncia das parlamentares ocorreu em novembro de 2022, quando o Corá teria dito para Esther parar de latir enquanto ela se manifestava na sessão.

Outro vereador, Isac Motorista (Republicanos), também foi denunciado, pois na mesma sessão teria feito gestos enquanto Esther falava. No caso dele, os procuradores orientaram para que seja encaminhada uma análise da Comissão de Ética da câmara.

Nesta quarta, Esther protocolou requerimento ao presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), questionando sua posição.

“De acordo com o parecer e pelo rito, o presidente deveria ler a denúncia em sessão e depois convocar uma extraordinária para votar ou não a instauração da CP. Caso ele não o faça, encaminharemos a representação ao MP (Ministério Público)”, disse Esther.

Os parlamentares denunciados e o presidente da câmara foram procurados, mas não se posicionaram.