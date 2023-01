Parceria auxilia no desenvolvimento de crianças autistas em Santa Bárbara

Aluno faz atividades na Amai, entidade que existe desde 2011 e hoje atende crianças com autismo - Foto: Junior Guanieri - Liberal.JPG

Não faz muito tempo que o TEA (Transtorno de Espectro Autista) era confundido com doenças ou até mesmo diagnosticado apenas em seus casos mais graves. O avanço do chamado exame de desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), ainda nos primeiros meses de vida, e a maior conscientização das pessoas têm colaborado para a diminuição da idade média de detecção.

Ainda assim, o Brasil ainda está distante do ideal, muito por conta da falta de orientação dos profissionais de saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os casos de TEA podem ser identificados até os 24 meses de vida – e é importante a descoberta precoce –, mas no País o diagnóstico, em média, acontece aos quatro ou cinco anos de idade.

A realidade ainda distante do recomendado faz com que trabalhos como o da Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos), em Santa Bárbara d’Oeste, se tornem fundamentais para o suporte às instituições educacionais e para o desenvolvimento da criança autista.

O projeto nasceu em 2011 por conta das dificuldades da cofundadora, Eufrásia Agizzio, em conseguir atendimentos adequados, especialmente na escola, para o seu filho Victor, diagnosticado com TEA aos 2 anos.

“Ele [Victor] estudava em um colégio e eu consegui que duas profissionais o acompanhassem nas aulas: uma psicopedagoga e uma fonoaudióloga. Na época, o colégio não quis mais elas dentro da escola, então eu tive que ir ao fórum. Foi muito difícil. Daí nasceu o projeto, porque é importante ter esse suporte técnico para mostrar para as escolas como trabalhar com os autistas”, conta Eufrásia.

Atualmente, a Amai atende, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara, 41 crianças. Na sede, localizada na Vila Linópolis, as crianças e adolescentes passam por atividades com psicopedagogo, psicólogo e terapeuta ocupacional.

O espaço receberá em breve uma sala de musicalização com acústica que ajudará nos trabalhos de compreensão dos sons dos autistas, já que muitos deles têm resistência a ruídos de grande tonalidade.

O sonho de Eufrásia é que futuramente sejam montadas oficinas, como de gastronomia, para que os atendidos continuem o tratamento na fase adulta e possam se tornar independentes.

O encaminhamento à associação é feito por psiquiatra ou neurologista, da rede pública ou particular, ou por meio da escola. No caso das instituições educacionais, a Amai faz uma identificação inicial, chamada de CARS (Escala de Classificação de Autismo Infantil, em tradução do inglês), e depois encaminha ao médico para que o diagnóstico seja feito. Famílias em situação de vulnerabilidade social têm prioridade. Além disso, a instituição também dá suporte técnico para as escolas.

“É muito importante. Eu comecei com o meu filho em agosto do ano passado, ele vem toda segunda-feira e está evoluindo bastante. E me ajuda bastante financeiramente, porque o tratamento no particular é caro e eu estou desempregada”, disse Carla Renata Teixeira, mãe de João Victor, um dos atendidos pela entidade.

NOVA VERBA. A parceria entre Amai e prefeitura foi estendida por 12 meses, segundo a administração. A associação receberá dos cofres públicos R$ 234 mil para a manutenção das atividades.

De acordo com Cléia Adelaide dos Santos, assistente social da Amai, a verba será “muito bem-vinda”, já que a instituição poderá manter o seu quadro de funcionários. “É a nossa base e garante a manutenção de três funcionários com todos os seus direitos. Não cobre todo o orçamento, mas ele é certeiro”.

Além disso, a associação também pede para que os comércios da cidade doem as suas notas fiscais, o que ajuda a arrecadação. As pessoas também podem direcionar as suas doações por meio do CPF no momento da compra em um estabelecimento, para isso é necessário um cadastro no site da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo.