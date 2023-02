Paradas, obras de praças no Jardim Europa serão retomadas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste contratou a empresa AC Camargo Construções para concluir as obras de duas praças no Jardim Europa II, entre as ruas Grécia e Luxemburgo, próximo ao Ciep (Centros Integrados de Educação Pública) Profª Therezinha de Castro Pacheco Sbravatti.

As obras tiveram início em 29 de junho de 2022, orçadas em R$ 402 mil, e tinham prazo de execução de quatro meses. Porém, de acordo com moradores ouvidos pelo LIBERAL, as últimas manutenções no local aconteceram no dia 20 de dezembro. Depois, os funcionários entraram em recesso por conta das festividades de Natal e Ano Novo, e nunca mais voltaram.

Praça no Jardim Europa II será revitalizada – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

As duas praças estão tomadas pelo mato alto e as traves do campo de futebol, que foram instaladas ainda no ano passado, estão enferrujadas. Um morador da região, que preferiu não se identificar, disse à reportagem que a falta de manutenção já tem causado transtornos aos moradores. Na semana passada, ele disse ter matado dois escorpiões em sua casa e outras pessoas têm reclamado do mato alto.

De acordo com a prefeitura, as reformas estão sendo custeadas tanto pelo Governo do Estado de São Paulo – com aproximadamente R$ 350 mil -, quanto pelos cofres de Santa Bárbara. O atraso na revitalização das praças aconteceu por conta das chuvas no segundo semestre do ano passado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com isso, a administração barbarense teve que abrir um novo processo de licitação, para atualizar o valor da obra – que agora está orçada em R$ 446.115,48. O prazo para a finalização é de dois meses e estão previstas as construções de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.