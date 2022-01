Para desafogar prontos-socorros, Santa Bárbara direciona casos de gripe e Covid-19 para UBSs

Pacientes com sintomas gripais devem procurar uma das unidades básicas de saúde em vez do Afonso Ramos ou Édison Mano

Serviço de desinfecção no Édison Mano: pronto-socorro vê aumento na demanda por atendimento – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Todas as UBSs (Unidade Básica de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste passa a atender, nesta quarta-feira (5), casos de síndrome gripal e de sintomas de Covid-19. A medida tem como objetivo atender os casos mais leves, aliviando a sobrecarga nos atendimento nos prontos-socorros municipais Edson Mano e Afonso Ramos. A mudança foi publicada pela vereadora Ester Moraes (PL) em uma rede social e confirmada pela administração municipal ao LIBERAL na manhã desta quarta.

A mudança acontece em um momento onde a procura por atendimento médico nos dois prontos-socorros municipais apresentam alta nos casos de gripe. Conforme publicado pela reportagem, no último dia 31, pacientes que procuraram os dois locais relataram que precisaram esperar horas para conseguirem passar por atendimento.

No PS Edison Mano, o tempo de espera causou revolta nos pacientes, na semana entre os feriados do Natal e Ano Novo, que chegaram a acionar à polícia.

Em nota encaminhada pela prefeitura, a administração municipal relata que a procura por atendimento nos dois prontos-socorros municipais continua intensa. Nos últimos 10 dias, entre 26 de dezembro e a última terça-feira (4), as duas unidades registraram 9.513 atendimentos. Desse total, 2.290 foram de pacientes com sintomas gripais, uma média de 229 casos por dia, e 1.168 atendimentos na ala de pediatria.

O atendimento pediátrico também tem sido alvo de queixas de usuários do pronto-socorro. Alguns pacientes relataram demora de seis horas, no começo de dezembro. Na época, o prefeito Rafael Piovezan (PV) justificou ao LIBERAL que a alta demanda estaria relacionada à problemas de saúde por conta do retorno das crianças às aulas e à migração de pais de municípios vizinhos para a unidade médica.

De acordo com a prefeitura, o município segue realizando exames de Covid-19 e Influenza em pacientes que apresentam sintomas gripais, conforme orientação médica. Para isso, as pessoas com sintomas de gripe devem comparecer em uma das unidades de pronto atendimento para acompanhamento médico. Caso haja suspeita de síndrome gripal, os exames serão realizados.