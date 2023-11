Papai Noel chega neste sábado no Tivoli Shopping

Papai Noel do Tivoli chega neste sábado - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping lança neste sábado (11) a programação em comemoração ao Natal. Durante todo o dia haverá atrações para celebrar o período natalino e à noite, a partir das 19h, apresentação do teatro de Natal com a chegada do Papai Noel. A noite será finalizada com um show de luzes.

As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira (7) pela assessoria de imprensa do Tivoli.

Com o tema “O Grande Natal”, o Tivoli festeja o período natalino e, também, os 25 anos do shopping, celebrados no dia 3 de novembro.

“2023 foi um ano de comemorações no Tivoli por conta de nossos 25 anos e, para fechar com chave de ouro, preparamos uma programação de Natal com o objetivo de encantar, e, claro, reforçar nosso comprometimento e dedicação em sempre oferecer experiências especiais aos nossos clientes, reforçando a positividade, o otimismo, a esperança e a fé que esta época traz”, explica o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

Para marcar a abertura da decoração e da programação de Natal, o Tivoli Shopping terá atrações gratuitas para o público. A programação tem início às 10h, com a inauguração da decoração com a presença de personagens natalinos, que irão interagir com o público e distribuir balas e bexigas.

Além disso, um palco será montado no estacionamento, próximo ao McDonald’s, para receber várias atrações durante o dia.

Às 11h30 está prevista apresentação do Colégio Objetivo Santa Bárbara d’Oeste e, às 14h, dos alunos do projeto Ninho Musical.

Às 19h, acontece o grande espetáculo de Natal, com a chegada do Papai Noel em seguida.

Além da decoração da fachada e também da Praça de Eventos do shopping, o Tivoli também preparou uma programação especial do seu já tradicional show de luzes.

Tivoli Shopping terá decoração natalina – Foto: Wagner Furlan

Papai Noel estará no Tivoli de terça a domingo

Logo após a primeira apresentação do show de luzes, o Papai Noel ficará em seu trono, em um ambiente criado para ele em frente ao Restaurante Coco Bambu, segundo o shopping, para receber a criançada e tirar fotos com o público.

O bom velhinho irá recepcionar as crianças, conversar, receber pedidos e cartinhas.

Durante os meses de novembro e dezembro, o Papai Noel estará no shopping para atender o público de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h.

No local, também haverá um “troninho pet”, para as famílias que quiserem registrar o momento junto com seus bichinhos.

“Os 25 anos e o Natal são duas datas importantes em nosso calendário e, por isso, a celebração será em dose dupla, com uma programação pensada com muito carinho para toda a família curtir. Convido todos a virem comemorar com a gente”, explica Paula Funichello, coordenadora de marketing do empreendimento.

Serviço

Abertura do “O Grande Natal Tivoli Shopping”

Quando: 11 de novembro (sábado)

Local: Tivoli Shopping

Programação

– 10h: Inauguração da decoração de Natal

– 11h30: Apresentação Colégio Objetivo Santa Bárbara d’Oeste

– 14h: Apresentação alunos do projeto Ninho Musical

– 19h: Teatro de Natal Show com personagens natalinos em frente à fachada, chegada do Papai Noel e Show de Luzes