Papa Francisco nomeia como bispo o padre barbarense Valdir José de Castro

O Papa Francisco nomeou nesta terça-feira (14) como bispo o padre barbarense Valdir José de Castro, 61 anos, o primeiro da cidade a chegar ao cargo. Ex-superior geral da Pia Sociedade de São Paulo, nos próximos 90 dias ele deve assumir a Diocese de Campo Limpo.

Com a nomeação, padre Valdir recebe o título de monsenhor, que será o título utilizado até o dia de sua ordenação episcopal.

Monsenhor Valdir junto com o papa Francisco, a quem conhece pessoalmente – Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Segundo divulgou a Diocese de Campo Limpo, desde criança, ainda coroinha, Valdir sentiu o desejo de consagrar sua vida a serviço do Evangelho. Ele cursou os estudos superiores normais e, em 1978, um amigo paulino, o também barbarense Antonio Carlos D’Elboux, o convidou para a sua ordenação sacerdotal.

Depois da cerimônia, ele quis saber um pouco mais sobre o carisma da Pia Sociedade de São Paulo e aos 18 anos se decidiu pela vida religiosa.

Padre Valdir é graduado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Comunicação e Mercado pela Faculdade Cásper Líbero e, em 2016, concluiu seu doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (Pontifícia Universidade de São Paulo).

Bispo Valdir será responsável pela Diocese de Campo Limpo – Foto: Diocese de Campo Limpo / Divulgação

“Minha missão como paulino era a evangelização com os meios de comunicação. Agora, como bispo, me disponibilizo a servir mais próximo com a paróquia, padres e comunidade. Ao mesmo tempo em que aprendo com essa nova caminhada com a igreja”, disse o monsenhor Valdir.

O padre D’Elboux disse que ficou muito feliz com a nomeação. “É um homem muito preparado. Sempre ajudou nas paróquias. Como paulino viajou por vários países. É próximo do papa, pois quando morou por quatro anos na Argentina, o papa era arcebismo de Buenos Aires. O papa o conhece pessoalmente. A igreja fez hoje uma escolha perfeita”, afirmou D’Elboux.

A Diocese de Campo Limpo atende uma área de cerca de 2 milhões de habitantes, com um total de 100 paróquias.

“Sinto-me limitado, mas confiante na “graça” do Senhor e também na colaboração de todos para que, juntos, possamos prosseguir no caminho da construção do Reino, nessa complexa realidade diocesana, nutrindo-nos dos mesmos sentimentos que havia em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida”, destacou o monsenhor.