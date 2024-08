Palco da Praça da Migração, em Santa Bárbara, é demolido; local será revitalizado

Demolição de palco da Praça da Migração, em Santa Bárbara - Foto: Leonardo Matos / Liberal

A prefeitura deu início, nesta segunda-feira (12), à demolição do palco da Praça da Migração, no Jardim Pérola, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. O local, que era motivo de reclamações, deverá passar por uma revitalização feita com recursos próprios do governo municipal.

A demolição começou durante a manhã, com o auxílio de um trator. Além do palco, o imóvel localizado na praça também conta com outros cômodos, como banheiros, que são utilizados por frequentadores de feiras no local, por exemplo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos últimos anos, comerciantes e vizinhos da praça reclamavam sobre a deterioração da estrutura da praça. Com frequência, usuários de droga e moradores de rua invadiam o imóvel e chegavam a se instalar nos espaços embaixo do palco. Também havia reclamação sobre o mato alto.

Assim como tem feito com outros espaços de lazer na cidade, o prefeito Rafael Piovezan disse ao LIBERAL que a prefeitura irá revitalizar a Praça da Migração.

Demolição de palco da Praça da Migração, em Santa Bárbara – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Iniciamos nesta segunda-feira uma nova etapa de revitalização da Praça da Migração, um dos pontos mais tradicionais da nossa cidade. Vem aí um novo espaço, com estruturas que vão ao encontro daquilo que as pessoas esperam. Uma nova área para a convivência, para o lazer, recreação, realização de eventos e, claro, qualidade de vida”, comentou.

A última reforma na área ocorreu em 2016 e envolveu a troca do piso, além de outras ações. “Agora temos a demolição do palco e a execução de um novo projeto, que inclui a remodelação de todo o espaço, com nova iluminação, playground, paisagismo”, comentou o prefeito Rafael Piovezan”, disse Piovezan. A prefeitura não informou prazos para a revitalização.

Leia mais

A Praça da Migração, que ganhou este nome em agosto de 1988, completa 36 anos em 2024. O espaço já foi palco de shows e eventos gastronômicos, com a tradicional Festa da Migração, além de servir como um dos pontos de feira livre da cidade.