Pai tenta proteger a filha, leva facada de genro e morre em Santa Bárbara

Casa onde aconteceu o crime, no Santa Rita; Antonio Itanólis será sepultado hoje - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Um homem de 65 anos foi esfaqueado ao defender a filha que era ameaçada pelo ex-companheiro, na noite desta quarta-feira, na residência da família, no Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste. Antonio Itanólis foi levado ao Pronto-Socorro Edison Mano, chegou a ser transferido ao Hospital Santa Bárbara por causa da gravidade do ferimento, mas não resistiu.

A confusão começou após o desentendimento de uma dona de casa de 35 anos e o ex-marido, de 33, porque no mesmo dia ela esteve na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para denunciá-lo, já que ele não aceitava a separação e continuava a importunando.

Por volta das 20h, o agressor esteve na casa da ex-mulher e durante a discussão chegou a ameaçá-la com uma faca, assim como outros parentes.

Antonio tentou defender a filha e acabou sendo atingido no abdômen. O agressor saiu rapidamente levando a faca, mas a abandonou no corredor do imóvel. O idoso foi socorrido por um filho ao PS e depois levado ao hospital, mas morreu na tarde desta quinta.

A dona de casa disse a polícia que conviveu com o marido por 16 anos, com quem teve três filhos, de 4, 9 e 13 anos, mas estava separada há quatro meses e o suspeito não aceitava o fim da relação.

“Meu ex marido não tinha me agredido antes, mas no passado já esfaqueou meu irmão, que ficou por um tempo no hospital”, disse ela.

“Não sei onde ele pode ser encontrado, a gente já prestou todas as informações sobre o que aconteceu para a polícia”, completou.

O delegado titular Antonio Donizete Braga disse que as primeiras apurações sobre o caso já foram iniciadas, mas ele deverá ser conduzido pela DDM.

SEPULTAMENTO. Antonio residia no Jardim Paraíso, em Santa Bárbara d’Oeste. O velório está previsto para começar às 6 horas desta sexta, no Velório Municipal Berto Lira, e o sepultamento às 9 horas, no Cemitério da Paz.