Pai e filho têm caminhonete roubada em Santa Bárbara

Foto: Arquivo / O Liberal

Pai e filho tiveram a caminhonete roubada na noite desta segunda-feira (22) no bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste. Uma dupla armada rendeu as vítimas e fugiu com o veículo, uma Hilux prata, que ainda não foi localizada. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu às 18h30. O pai de 62 anos e seu filho de 33, ambos comerciantes, estavam embarcando na caminhonete na Rua Olímpia Amaro da Silva quando foram abordados por dois homens. Eles estavam com armas em punho: um revólver calibre 38 e uma pistola.

Após anunciar o assalto, os suspeitos exigiram que as vítimas entregassem a chave do veículo, que pertence ao filho. Os homens entraram na Hilux e fugiram rumo a Estrada de Cillo, no sentido Nova Odessa.

Ainda segundo o registro policial, as vítimas apontaram que um dos homens era magro, tinha cabelo castanho escuro enrolado e usava calça jeans e camisa polo. Já o outro era baixo, moreno, robusto e usava camisa escura e calça jeans.