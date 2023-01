Pai e filho são presos por tentar furtar e vender carga de açúcar em Santa Bárbara

Pai e filho, de 57 e 22 anos, foram presos na noite deste sábado (14), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, por tentarem vender uma carga que não pertencia a eles. Eles foram flagrados pela PM (Polícia Militar) enquanto descarregavam sacas de açúçar. A compradora, de 37 anos, também acabou detida, mas foi liberada após pagar fiança.

O pai é motorista da transportadora responsável pela carga, que, em contato com a PM (Polícia Militar), informou que ele não tinha autorização para vendê-la. O homem e seu filho, então, acabaram detidos por tentativa de furto.

Caso foi registrado no Plantão Policial do município – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h30, policiais militares faziam patrulhamento pela Bandeirantes quando, no km 125, no estacionamento de um posto de combustível, notaram um caminhão com 1.350 sacas de açúcar. Perto do veículo, havia uma mulher em um carro, segurando a tampa do porta-malas.

Os militares, então, se aproximaram dela e viram que, dentro do carro, estavam sete sacas de açúçar. Na sequência, eles ainda perceberam que o caminhoneiro e seu filho estavam retirando outra saca do caminhão.

Os policiais abordaram a dupla e entraram em contato com a empresa responsável pela carga, que afirmou que o motorista deveria apenas transportar o açúcar, e não vender.

Diante dos fatos, o filho afirmou que tinha tentando convencer seu pai a não vender os produtos, mas, por fim, decidiu ajudá-lo.

Já a mulher afirmou que não sabia que se tratava de produto furtado. Disse que apenas tinha ido ao local a pedido de seu marido, para retirar e pagar pelas sacas de açúcar. Cada saca de 50 quilos seria vendida a R$ 70.

Todos foram conduzidos ao Plantão Policial do município. Pai e filho foram denunciados por furto tentado e ficaram presos. A mulher foi autuada por receptação. A ela foi arbitrada uma fiança de R$ 1.212, valor que foi pago para que possa responder pelo crime em liberdade até o julgamento.

O caminhão com a carga foi devolvido ao responsável da transportadora. O caso foi registrado no Plantão Policial como receptação e furto tentado.