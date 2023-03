Pai denuncia aparecimento de escorpião em escola municipal de Santa Bárbara

Equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) já esteve na unidade e orientou sobre as medidas cabíveis

Um pai de aluno matriculado na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Antônio Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, denunciou o aparecimento de escorpiões na unidade. De acordo com ele, faz uma semana que os aracnídeos têm aparecido na creche, sendo que um deles foi encontrado nesta terça no banheiro masculino usado pelas crianças.

“Isso é um descaso, pois temos bebês e crianças que estão correndo risco até de morte”, desabafou. O pai afirma que a direção da escola está ciente da situação, mas diz que não pode fazer nada.

Em nota, a Secretaria de Educação de Santa Bárbara informou que uma equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) já esteve na unidade e orientou sobre as medidas cabíveis.

A prefeitura ressaltou que diariamente as equipes da Divisão de Controle de Vetores realizam vistorias referentes ao aparecimento de escorpiões. E que para solicitar o serviço, basta entrar em contato pelo telefone 3463-8099 ou e-mail ccz.saude@santabarbara.sp.gov.br.

Os escorpiões são animais peçonhentos cuja picada pode causar sérios problemas à saúde. Se for ferido por um, o paciente deve procurar atendimento médico imediato. De acordo com o Ministério da Saúde, quando a pessoa é picada, a dor é imediata em praticamente todos os casos. Há ainda sensação de formigamento, vermelhidão e suor no local.

Após alguns minutos ou horas, principalmente em crianças, podem aparecer sintomas como tremores, náuseas, vômitos, agitação, produção excessiva de saliva e hipertensão.