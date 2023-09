Pai de jovem que se feriu em explosão de casa de fogos em Santa Bárbara vê ‘milagre’

Prédio onde funcionava casa de fogos, em Santa Bárbara, ficou destruído - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O técnico em piscinas Élcio José de Jesus, pai do jovem que se feriu na explosão da casa de fogos em Santa Bárbara d’Oeste, na última sexta-feira (8), vê como um milagre o fato de o filho não ter tido ferimentos ainda mais graves.

Segundo a família, o jovem, de 27 anos, teve cerca de 70% do corpo queimado. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual Sumaré), em estado estável.

“Meu filho está com bastante ferimentos no rosto, costas, braços, pernas e as mãos ainda estão bem inchadas. Está se recuperando bem na medida do possível. Ele até seria transferido para o Hospital de Queimados de Limeira, mas no hospital estadual [em Sumaré] decidiram que ficaria, pois assim que possível poderão fazer a reconstrução das áreas mais afetadas”, contou ao LIBERAL.

Ele afirmou que o filho já relatou em detalhes como tudo aconteceu. “Os proprietários separavam fogos para um evento na área externa da loja, quando um deles entrou em combustão. O casal correu para fora e fechou a porta. Meu filho correu para dentro da loja e se trancou em um banheiro achando que estava seguro, mas aquele cômodo explodiu.”

“Por um milagre, o dono não achou meu filho na rua e abriu a porta. Ele rolou pelo chão e a porta foi fechada de novo. Acharam que ficaria concentrado lá dentro, mas tudo explodiu. Não sei como outras pessoas não ficaram feridas”, comentou Élcio.

Incêndio destruiu casa de fogos

O incêndio na loja Sartori Fogos e Pirotecnia, localizada na Rua Limeira, no Jardim Pérola, começou por volta de 17h50, na última sexta-feira. Por conta do fogo, houve explosões no local, que abrigava fogos de artifício.

Vídeos gravados por populares mostraram o momento do incêndio no estabelecimento, que mobilizou bombeiros da região.

Segundo o proprietário da loja, o fogo teria começado após a combustão espontânea de um dos fogos. Ao LIBERAL, André Luiz Frutuoso afirmou, nesta segunda-feira, que não pretende mais reabrir o local.

O incêndio fez com que três casas vizinhas fossem interditadas. A Polícia Civil investiga as causas.