Páginas do LIBERAL são atração em bar de Santa Bárbara

Henrique, proprietário do Praça Beer, no corredor de páginas do LIBERAL - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A decoração é sempre importante para um estabelecimento, seja para criar uma identidade perante o público ou por um fator meramente estético. Em Santa Bárbara d’Oeste, o dono de um bar chamado Praça Beer, que está em atividade há dois anos, na Cidade Nova, optou por inovar e revestir todo o seu espaço com páginas do LIBERAL, criando um ambiente diferente do convencional.

A ideia surgiu após visita do dono, Henrique Mendes, a um bar em São Paulo que tinha suas paredes decoradas com quadrinhos, o que lhe fez pensar em possibilidades para o seu negócio. O planejamento inicial era utilizar imagens em preto e branco de pontos históricos do município, como a Igreja Matriz e a Usina Santa Bárbara, além de textos explicando os contextos que envolvem esses locais.

No entanto, quando buscou uma empresa para colocar a ideia em prática, o empreendedor não gostou dos projetos apresentados e preferiu tentar outra alternativa para a estética do estabelecimento. Assim, surgiu a idealização de utilizar as páginas do jornal como decoração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Minha tia é assinante do LIBERAL, fui lá e peguei alguns jornais. De início, queria fazer só com capas, mas não consegui juntar tantas e acabei pegando Eclética, página de Esportes, algumas tirinhas. Peguei uma parede do fundo, fiz e falei ‘gostei do resultado, vou fazer em tudo’”, explica o proprietário.

Na escolha das edições que decorariam o ambiente, Henrique afirma que tentou pegar matérias “leves”, que contassem boas histórias, ou então quadrinhos e receitas. Um dos pontos positivos é a interação com o público, já que a estética do bar se transforma em entretenimento para os clientes.

“Muita gente já foi lá e viu gente conhecida nas fotos, por causa da Eclética, gente que quer ler as tirinhas. Tem criança que vai lá que nunca viu um jornal na vida”, completa o dono, que ainda afirma que páginas com figuras conhecidas como Jair Bolsonaro e Lula causam as mais diferentes reações nos frequentadores. O Praça Beer está localizado na Rua Maceió, 508, na Cidade Nova.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle