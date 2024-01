Padre designado para assumir paróquia em Santa Bárbara tem alta após AVC

Claudio César de Carvalho estava internado desde quinta; como caso foi de gravidade leve, ele não ficará com sequelas

O padre Claudio César de Carvalho, de 51 anos, que está designado para assumir a Paróquia São João Batista, no Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu alta na manhã deste domingo (28) após ter sido internado com suspeita de ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A informação foi confirmada pela Diocese de Piracicaba. Ele estava desde quinta-feira (25) no Hospital Unimed de Piracicaba.

O padre Claudio César de Carvalho – Foto: Reprodução

De acordo com a família, o AVC foi ratificado após exames, mas, como o caso foi de gravidade leve, o pároco não ficará com sequelas. Ainda segundo os familiares, Claudio está bem e consegue se movimentar e se alimentar de forma autônoma, então poderá retomar as atividades religiosas em breve, caso seja liberado pelos médicos.

“Quero agradecer a vocês pelas orações. Estou recebendo alta, saindo do hospital, ficarei na casa da minha irmã em Piracicaba para me recuperar, descansar um pouquinho e depois retomar a vida. Que Deus abençoe a todos que rezaram por mim”, disse o padre em um vídeo publicado em uma rede social da Diocese de Piracicaba.

Claudio foi designado a assumir a Paróquia São João Batista em novembro do ano passado, quando a diocese realizou mudanças em paróquias da região. Segundo o bispo dom Devair Araújo da Fonseca, as alterações buscam o bem maior das comunidades.

Atualmente, o padre é responsável pela Paróquia São Pedro, em São Pedro, onde tomou posse em 14 de junho de 2021. Antes, foi pároco da Nossa Senhora do Rosário, em Charqueada, por aproximadamente quatro anos.

Ele ainda é coordenador da Região Pastoral São Pedro, membro do Conselho Diocesano de Presbíteros, do Conselho Diocesano de Pastoral e do Secretariado Diocesano de Pastoral. É animador diocesano da Mãe Rainha e da Pastoral Presbiteral e também professor da Escola de Formação para Agentes de Pastoral, em Santa Bárbara e em São Pedro.

Também já foi foi administrador paroquial da Quase-Paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, em Piracicaba. Antes exerceu o ministério na Paróquia Imaculada Conceição, em Santa Bárbara, como vigário paroquial.

Foi pároco da Paróquia Santo Antônio, em Santa Bárbara, de 14 de setembro de 2007 a 31 de janeiro de 2017. Foi coordenador da Região Pastoral Santa Bárbara e membro do Colégio dos Consultores.