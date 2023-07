Padre Agnaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo, é incardinado: o que isso significa?

O padre Agnaldo Moreira da Silva, também conhecido como padre Agnaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Santa Bárbara d’Oeste foi incardinado para a Diocese de Piracicaba, desde o último dia 23.

Anteriormente, o padre, conhecido pelas celebrações na Casa de Maria, também em Santa Bárbara, pertencia a Diocese de Caraguatatuba, mas decidiu que gostaria de atuar na região por três anos e, no entanto, já permanecia há 11 anos por aqui.

Padre Agnaldo Moreira da Silva agora foi oficialmente transferido para Diocese de Piracicaba – Foto: Paróquia São Paulo Apóstolo / Divulgação

O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca decidiu que chegou o momento de o padre “pertencer” definitivamente à Diocese de Piracicaba e, após a confirmação com o clero, assinou o decreto para incardinação, ou seja, a efetivação da transferência.

Na prática, a situação dele foi atualizada, ou seja, o religioso passou a fazer parte, oficialmente, da Diocese de Piracicaba, que abrange 15 municípios.

Desde 9 de fevereiro de 2013, o padre Agnaldo atuava como pároco da São Paulo Apóstolo, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, após ter sido vigário paroquial da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Rio Claro, entre fevereiro de 2012 e janeiro de 2013.

De linguagem simples e acolhedora, o padre reúne milhares de fiéis nas missas que celebra tanto na Paróquia São Paulo Apóstolo como também na Casa de Maria.

“Tento trazer uma linguagem simples, tento trazer situações do dia a dia para que o povo possa entender”, disse.

“Costumo dizer que a minha maior e melhor faculdade não foi nem a filosofia e nem a teologia, mas foi estar no meio do povo. Escutar a vida de cada um, partilhar a vida com eles, as experiências, e depois vou colocando tudo isso nas minhas homilias”, diz o padre.

O padre afirma que sempre fica feliz com os depoimentos das pessoas que o procuram.

“Mas a minha maior alegria é quando alguém conta que o deixei mais íntima ou íntimo de Deus. Isso, com toda certeza, me confirma que valeu a pena ter passado pela tua vida. Tenho muita dedicação em tudo o que eu faço. Fiquem na graça, força e coragem”, enfatizou o religioso.