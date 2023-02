Paciente denuncia assédio de médico em pronto-socorro de Santa Bárbara

Uma mulher de 49 anos denunciou o suposto assédio de um médico durante uma consulta no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quinta-feira (2). Ele prestou depoimento na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e depois foi liberado. A prefeitura informa que o profissional foi preventivamente afastado e que foi instaurado um procedimento interno para apurar os fatos.

Enquanto ainda estava no pronto-socorro, a vítima disse aos policiais militares que, durante a consulta com o médico, ele teria elogiado a beleza dela e disse que sua boca era atraente.

O médico então teria lhe dado dois beijos e tentado um terceiro. Quando ela se deitou na maca para ser examinada, o investigado teria levantado sua blusa e abaixado sua calça, além de ter acariciado suas partes íntimas.

A mulher alega ainda que conseguiu sair da sala do médico e acionou a PM. O suspeito negou as acusações aos policiais, mas acabou sendo encaminhado à delegacia para o registro do boletim de ocorrência. As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas durante o inquérito policial.

Em nota, a prefeitura informou que a “administração municipal repudia qualquer tipo de assédio”. O médico não foi localizado pela reportagem.